Xaver Wapelhorst

Wasserschildkröten-Fibel

Beliebte Arten und ihre Pflege

Gemessen an ihren Ansprüchen und ihrem Platzbedarf sind Wasserschildkröten recht genügsam und für den Anfänger in der Reptilienhaltung gut geeignet. Trotzdem, ohne Kenntnisse über die notwendige Gestaltung des Aquariums, ihre Haltung im Gartenteich, Fütterung, artgerechte Pflege und Vermehrung wird man keine dauerhafte Freude an seinen Lieblingen haben.

Das dazu notwendige Wissen vermittelt diese Fibel für den Einsteiger Schritt für Schritt, ergänzt durch Pflegepläne, Futtertabellen und Einrichtungstipps zum Selberbauen sowie viele schöne Fotos. Die 14 ausführlich beschriebenen Arten mit ihren individuellen Bedürfnissen, machen die Auswahl des richtigen Tieres leicht und bewahren vor Fehlkäufen.