SADO by Takashi Amano

Takashi Amano

SADO - To Primitive Forest from Bottom of Sea

Für Amano ist der Blick auf die Natur essentielle Grundlage für die Konzeption seiner Naturaquaristik. Deshalb entstehen seine wundervoll und natürlich aussehenden Layouts im Aquarium mittels eigener fotografischen Inspirationen und Naturbeobachtungen.

Dieser einzigartige Fotoband präsentiert auf 164 Seiten faszinierende Naturdetails der japanischen Insel Sado im Wechsel der Jahreszeiten.

Hier findet jeder Leser eine Auswahl der verschiedenen Landschaften Sados in atemberaubenden Aufnahmen: Meeresgrund, Küstenlinien, ursprünglicher Wald und Gebirgsregionen, welche jeweils zu unterschiedlichen Jahreszeiten aufgenommen wurden. Dem Betrachter erschließen sich einzigartige Details mittels der erstklassige fototechnischen Qualität. Dieser Bildband ist ein Highlight nicht nur für den fotobegeisterten Natur- und Aquaristikliebhaber sondern auch eine Inspirationsquelle für eigene Kreationen ...



Ein Fotobildband mit Texten in englischer Sprache.

HIER gibt es ein paar Bilder zum Appetit holen ....