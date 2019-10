caridina 2019/3 - Einzelheft

Titelthema



Das Wissen hinkt hinterher

Ein Blick auf die aktuelle Situation der Zwerggarnelenzucht

Von Monika Pöhler



So kommt Licht ins Dunkle

Genetische Hintergründe der Kreuzungszucht

Von Monika Pöhler





Garnele, Krebs & Co.

Die Gemeine Kahnschnecke

Theodoxus fluviatilis steht auf der Roten Liste

Von Alexandra Behrendt



Mysis-Schwebegarnelen

Aus Lebendfutter wird ein Aquarienbewohner

Von Christian Köpp & Florian Lahrmann



Der Reiz des Wilden

Teil 2: Südthailand ist die Heimat von verschiedenen Rückenstrichgarnelen

Von Jens Kühne



Bestandserhaltende Nachzucht

Vermehrung des Flusskrebses Faxonius durelli geglückt

Von Katja Overtheil



Die Krabbeninsel

Zwergland- und Mangrovenkrabben leben auf Nogas Island

Von Maren Gaulke



Einzellerkolonien aus heiterem Himmel

Wir stellen Glockentierchen vor und klären, ob sie eine Bedrohung sind

Von Ulrike Bauer



Das Schnabeltier der Krabbenwelt

Spektakulärer Fund eines bizarren Mischwesens

Von Oliver Mengedoht



Das Geheimnis der Höhlengarnelen

Gemeinsamkeiten trotz Millionen Jahren Trennung

Von Oliver Mengedoht



Steckbrief: Die Zerbrechliche Mützenschnecke

Ein Porträt von Ferrissia fragilis

Von Alexandra Behrendt



Reportage

AKWB-Jahrestreffen

Hauptversammlung des Vereins in Ettlingen



Ein höchst befriedigendes Hobby

Bogdan Ghica im Züchterinterview

Von Michael J. Schönefeld



Pure Begeisterung

Die erste WM für Zwerggarnelen bekommt viel Lob

Von Oliver Mengedoht



Die Siegertiere

…vom „World Shrimp Cup“ in Kalkar



The German International Shrimp Contest

Garnelenwettbewerb in Dortmund