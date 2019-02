caridina 2019/1 - Einzelheft

Titelthema

Wildformen: Juwelen der Natur

„Galaxy Tiger“, Leopardgarnelen und Co.

Von Thomas Baumeister

Versuch macht klug

„Wild Shrimp“-Versuche in der Praxis

Von Thomas Baumeister

Kleine Juwelen in Laos

Wilde Zwerggarnelen verdienen mehr Beachtung

Von Jens Kühne



Garnele, Krebs & Co.

Neue Importe kurz vorgestellt

Kahnschnecken – bunt und schön

Bunte Geweih- und Bunte Hörnchenschnecke

Von Alexandra Behrendt

Unerwünschte Plagegeister

Planarien erkennen und bekämpfen

Von Ulli Bauer

Vom kleinen Paradies zu den Krebshügeln

Krebsreise durch den Norden von Florida

Von Chris Lukhaup

Die Schwimmende „Blaue Spinnenbein­garnele“

Arachnochium mirabile ist eine sonderbare, aber hübsche Spezies

Von Uwe Werner

Strahlend blau gefärbter Signalkrebs

Ungewöhnlich gefärbte Variante von Pacifastacus leniusculus

Von Sascha Schleich

Die „Blaue Landkrabbe“

Cardisoma spp. sind Pfleglinge für ein Aquaterrarium

Von Uwe Werner

Steckbrief: Pianoschnecke

Taia naticoides ist eine schöne Sumpfdeckelschnecke aus dem Weichwasser

Von Alexandra Behrendt



Reportage

Die erste Garnelen-WM

Der „Shrip World Cup“ startet in Kalkar

Schnecken als „Eyecatcher“

Letzte Ausgabe des Garnelenchampionats in Sindelfingen

Mehr Mitarbeit gewünscht

AKWB-Jahrestreffen in Wesel

Von Tina Benneker

Garnelenzüchter im Interview

Rudolf Eggenberger hat weltweit Erfahrung gesammelt

Von Michael J. Schönefeld



Praxis

Do it yourself: Druckdose selber bauen

Schwammfilter mit wenig Aufwand ohne

Luftschlauch-Chaos

Von Lou Herfurth

Aufbau mit Fluss-Canyon

Einrichten eines Scaper‘s Tank mit In-vitro-Pflanzen

Von Oliver Abdorf

Schwer verdaulich

Ballaststoffe in der Nahrung von Wirbellosen

Von Harro Hieronimus