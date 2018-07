caridina 2018/2 - Einzelheft

Titelthema: Bewährte Turmdeckelschnecken

Fünf schöne und nutzvolle Wasserschnecken

in der Aquaristik



Kahnschnecken – bekannt und bewährt

Algenverzehrer und optische Bereicherung



Gestreifte Schönheiten

Zwei unkomplizierte Wasserschnecken:

Anentome und Taia



Garnele, Krebs & Co.

AGW-Großarmgarnele

Eine langarmige Schönheit aus Nordindien



Nachzucht aus der Nachzucht

Sesarmops intermedium sind ohne Wildfänge vermehrungsfähig



Spannende Krebse aus Mexiko

Auf Fangreise in Mittelamerika von Mexiko-Stadt bis in die Höhlen



Naturnahe Aquaristik statt privater Börsen

Frank Schenk über aktuelle Entwicklungen in der Garnelenszene



Procambarus alleni

Die blaue Schönheit ist eine Farbform eines Speisekrebses



Mischling oder Varianz

Ob Sulawesi-Kardinalsgarnelen und Goldfleckengarnelen sich kreuzen können?



Der Blaufußkrebs

Ein bunter Scherenritter aus Nordamerika

Cambarus rusticiformis



Süßwasserschwämme

Die Spongillidae findet man auch in unseren Aquarien



Hübsche rote Teufel

Garnelenzüchter Olgan Vajda gibt einen Einblick

in seine Selektion



Reportage

Beobachtungen aus Afrika

Zwei Garnelen und eine Schnecke aus Tansania





Praxis

Welches Komplettset ist sinnvoll?

Es gibt Aquariumsets wie Sand am Meer.

Wie findet man das richtige?





Pflanzen Steckbrief

Das Amerikanische Sumpf-Kammblatt

Proserpinaca palustris