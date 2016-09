Bernhard Teichfischer

Schöne Koiteiche

Ein schöner Koiteich ist der Traum vieler Gartenfreunde. Doch welcher Teich passt in meinen Garten? Wie haben andere Teichliebhaber ihren Traum vom Koiteich realisiert, und was kann ich aus ihren Erfahrungen lernen? Der Autor hat zahlreiche Koiteichbesitzer im In- & Ausland besucht. Mit stimmungsvollen Fotos, kenntnisreichen Texten und knappen technischen Details stellt er hier dekorative und repräsentative, aber auch viele einfache und leicht anzulegende Anlagen vor. Neben Hinweisen zu Bau, Technik, Gestaltung und Pflege finden Einsteiger und auch erfahrene Koifreunde zahlreiche Anregungen für die Praxis.