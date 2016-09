Nr. 20 Planen & Bauen

Aus dem Inhalt

Trends beim Gartenteich

Der Teichbau profitiert von neuen Ideen, Materialien und Formen



Schmuckstück im Kleinen

Oder: Was nicht passt, wird passend gemacht!



Pflanzenporträt

Die Kardinalslobelie, Lobelia cardinalis



Brücken aus Stein

Brücken verbinden und sind als Bachlaufquerung immer ein Hingucker



Natürlich mit Fischen

Tipps für eine erfolgreiche Fischhaltung im Gartenteich



Grünes Wasser – nein danke!

Auf einfache Weise für klares Wasser sorgen



Problemfall Fadenalgen

Was tun, wenn die „grüne Pest“ unseren Teich zu überwuchern droht?



Fließendes Wasser

Ein Bachlauf mit Schalen braucht kein großes Projekt zu sein



Koi – die ersten Schritte

Erfolgreich Koi pflegen – von Anfang an



Ein Teich im Selbstbau

Schritt für Schritt zum eigenen Folienteich



Schwimmen, aber natürlich!

Wie ein Schwimmteich organisch im Garten eingebettet wird



Wasser aus der Wand

Fließendes Wasser auf der Terrasse muss kein Bachlauf sein



Eine Sache der Kombination

Eine etwas andere, auffällige Art der Gartengestaltung