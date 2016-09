Bernhard Teichfischer

Nishikigoi

Handbuch der Formen und Farben

In diesem aufwändig gestalteten und völlig neu bearbeiteten Band werden - nach einer Einführung in die Bewertung und Beurteilung von guten Koi - die dreizehn Hauptgruppen der Koi-Zuchtformen mit ausführlichen Beschreibungen und Beispielen in Text und Bild vorgestellt. Praktische Tipps und Ratschläge zu den Fragen und Problemen der Koihaltung runden das Buch ab. Die Lektüre dieses Buches wir jedem Liebhaber von Koi helfen, die Qualität eines Tieres beim Kauf besser beurteilen zu können und durch sachgerechte Pflege noch mehr Freude und Erfolg an diesem faszinierenden Hobby zu haben.