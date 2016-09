Sandra Lechleiter

Koi-Fibel Gesundheit

Koi sind familienfreundliche und liebenswerte Haustiere, die Ruhe, und Entspannung schenken. Voraussetzung ist, dass der Mensch ihre Bedürfnisse kennt und ihren Lebensraum richtig gestaltet.

Oft müssen die Ansprüche der Tiere hinter der Optik des Gartens und dem Wunsch nach kristallklarem Wasser zurückstehen. Mit den hier vermittelten Tipps wird beides gelingen: gesunde, vitale Tiere in klarem Wasser. Deshalb liegt in diesem Ratgeber rund um die Gesundheit der Koi der Schwerpunkt erst in zweiter Linie bei der Behandlung von Krankheiten und wie man sie erkennt, sondern hauptsächlich auf den Be­­dürfnissen der Koi und der Umgebung, die wir schaffen müssen, damit sie gar nicht erst erkranken.

Aus der praktischen Erfahrung von über zwanzig Jah­ren als Fachtierärztin für Fische beantwortet die Au­­torin hier die wichtigsten Fragen, die immer wieder gestellt werden, und zeigt, wie Krankheiten rechtzeitig erkannt und richtig behandelt werden.