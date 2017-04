Jürgen Saladin

Das Gartenteich-Handbuch

herausgegeben von Harro Hieronimus

Ob Miniteich, Folienteich, Fertigteich, Naturteich oder Koiteich – ein schöner und dauerhaft funktionierender Teich ist leichter zu realisieren, als viele Gartenbesitzer meinen. Voraussetzung allerdings ist eine gründliche Planung schon bei der Anlage. Nur so lassen spätere aufwändige und teure Umbaumaßnahmen vermeiden. Wie das gelingt, zeigt ein erfahrener Praktiker in diesem Buch: Planung, Standortwahl, Bauablauf und notwendige Technik werden Schritt für Schritt beschrieben und nicht zuletzt unter dem Aspekt der Kostenersparnis erläutert. Viele Beispiele geben Anregungen zu Gestaltung, Randbepflanzung, Dekoration und Beleuchtung. Ein großes Kapitel widmet sich der Pflege. Mit anschaulichen Bildern informiert es über die wichtigsten Pflanzen und ihre Bedürfnisse sowie über ausgesuchte Fische und Kleintiere. So bleibt der Teich ohne viel Arbeit, was er ist: der vielbeachtete dekorative Mittelpunkt des Gartens.