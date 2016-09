Bernd Kaufmann

Algen-Fibel Gartenteich

Kein Problem mit Süßwasseralgen

Als anerkannter Experte weckt der Autor Verständnis für die Rolle der Algen in den verschiedenen Teichtypen. Er zeigt die Ursachen von Algenwuchs auf und erklärt, wie er nachhaltig verhindert werden kann. Was wirklich gegen grünes Wasser, Faden- und festsitzende Algen hilft, wird in diesem ansprechend bebilderten Ratgeber endlich umfassend und praktisch nachvollziehbar erklärt.